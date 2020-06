Auto landete in Schwendt in Garten: Kinder im letzten Moment gerettet

Schwendt – Die geistesgegenwärtige Reaktion einer Mutter hat am Dienstag in Schwendt womöglich eine Tragödie verhindert. Ein 56-jähriger Mann kam am Nachmittag mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Kössener Straße (B176) ab und fuhr über die dortige Leitschiene in eine Wiese. Anschließend durchbrach der Wagen den Holzzaun eines Wohnhauses, überfuhr im Garten liegende Kinderspielsachen und prallte letztlich frontal gegen die Hausmauer.