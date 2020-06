Grenzöffnung: Italien bewegt sich wieder, Schlangen auf Autobahnen

Rom – Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen des Landes reisen. Am Mittwoch kam es zu einem starken Zuwachs des Verkehrs auf den Autobahnen. Unweit von Mailand und in Ligurien wurden Staus gemeldet, berichteten Medien.

150.000 Saisonarbeiter aus dem EU-Raum werden in Italien eintreffen, ohne sich einer zweiwöchigen Quarantäne zu unterziehen. Ab 15. Juni können auch Saisonarbeiter außerhalb der EU mit Arbeitsvertrag einreisen. Damit hofft Italien die Engpässe in der Landwirtschaft zu beheben, die wegen des Ausfalls von Erntehelfern aus dem Ausland infolge der Coronavirus-Epidemie entstanden waren.

Italien erhofft sich jetzt einen Neustart des Tourismus. "Italien ist bereit, ausländische Urlauber in Sicherheit zu empfangen. Touristen aufzunehmen bedeutet, unsere Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen", so Außenminister Luigi Di Maio, der am Mittwochnachmittag seinen französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Rom trifft, um unter anderem über die Grenzöffnung zu sprechen.