TSD-U-Ausschuss: LR Fischer sieht Ausgliederung als "einzig richtige Entscheidung"

Innsbruck – Am Mittwoch ist die amtierende Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) im TSD-U-Ausschuss zur Ausgliederung der Flüchtlingsagenden an die Tiroler Soziale Dienste (TSD) den Landtagsabgeordneten Rede und Antwort gestanden. In ihrem Eingangsstatement verteidigte Fischer die Ausgliederung als "einzig richtige Entscheidung", trotz der "Fehler, die passiert sind".

Im operativen Geschäft habe die TSD allerdings keine "Perfektion" erreicht, räumte sie ein und verwies auf die "krisenhafte Situation" im Jahr 2015, als man die Anzahl der Mitarbeiter und Immobilien erhöhen musste. "Das geht nicht von heute auf morgen", meinte sie. Als sie das Sozialressort in der Landesregierung im Frühjahr 2018 übernahm, habe sich die Situation wieder ganz anders dargestellt und sie war mit einem "massiven Rückgang der Personen in der Grundversorgung" konfrontiert. Dies bedeutete auch ein Einkommensminus, da dadurch auch weniger Geld vom Bund geflossen sei.

Es habe nun einen "großen Unterschied zwischen den zu betreuenden Personen und den Mitarbeitern" gegeben, zusätzlich seien 155 Immobilien zur Verfügung gestanden. Hinsichtlich der Mitarbeiter habe man sich dazu entschlossen, "möglichst viele" weiterhin in den TSD – allerdings im Bereich der Wohnungslosenhilfe – zu beschäftigen. Die Immobilien habe man zum Teil leer stehen lassen, um auf weitere Krisen vorbereitet zu sein und auch an Mindestsicherungsbezieher oder an Dritte weitervermietet. Aufgrund dessen sei es auch zur Trennung vom vormaligen TSD-Geschäftsführer Harald Bachmeier gekommen, der die TSD im gesamten sozialen Bereich im Land einsetzen wollte, was aber aus Sicht Fischers nicht sinnvoll gewesen wäre. (APA)