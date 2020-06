Heizstrahler lief seit Tagen: Brand in Haus in St. Johann

St. Johann in Tirol – Ein Heizstrahler, der seit Tagen im Badezimmer eines Einfamilienhauses in St. Johann in Tirol lief, rief am Mittwochvormittag die Feuerwehr auf den Plan: Ein Passant hatte gegen 8.45 Uhr Rauch am Dach des Hauses bemerkt und sofort die Florianijünger alarmiert. Diese rückten mit zwei Fahrzeugen an und führten die Löscharbeiten durch.