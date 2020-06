1262 Tote an einem Tag: Brasilien meldete Negativrekord bei Toten

Brasilia – An nur einem Tag hat Brasilien 1.262 Corona-Tote und damit einen neuen Negativrekord registriert. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasilia vom Dienstagabend (Ortszeit) hervor. Im März war in Brasilien der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden, ein 62 Jahre alter Mann. Seither sind noch nie so viele Infizierte an einem einzigen Tag gestorben.