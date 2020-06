Ruetz gewinnt erneut Internationalen Brotwettbewerb!

„Wir sind überwältigt, wieder gewonnen zu haben. Erneut haben wir damit von unabhängigen Experten bestätigt bekommen, dass wir richtig liegen, wenn wir versprechen: ‚Wissen, wo‘s am besten schmeckt‘. Jeden Tag feilen und tüfteln wir in unserer Backstube am besten Geschmack“, zeigte sich Bäckermeister Christian Ruetz geehrt. Am meisten zählt für Ruetz, dass durch die renommierte Auszeichnung die hohen Ansprüche an heimische Qualität und Geschmack ihre verdiente Anerkennung finden, denn letzten Endes geht es um Spitzenprodukte für den Kunden. „Unsere Kunden kommen zu uns, weil ihnen unser Brot schmeckt. Die Auszeichnungen beim Internationalen Brotwettbewerb bestätigen einen guten und richtigen Weg“, unterstreicht der Bäckermeister.