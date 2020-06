Kuh flüchtete in Telfs vor Schlachter: Mann verletzt,Tier erschossen

Telfs – Am Donnerstagnachmittag wollte ein 44-Jähriger ein Kuh zum Schlachter in Telfs bringen. Er lud das Tier vom Anhänger ab, da wurde es aggressiv. Der Einheimische bekam einen Tritt gegen den Oberschenkel ab, dabei wurde er verletzt. Schließlich konnte der Mann das Halfter nicht mehr halten.

Die Kuh machte sich aus dem Staub und lief auf ein freies Feld an der Tiroler Straße (B171). Die viel befahrene Bundesstraße wurde gesperrt. Da das Tier so unberechenbar war, musste am Ende ein herbeigerufener Jäger das Rind erschießen. (TT.com)