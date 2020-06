Vermisster Bub im Schrank gefunden: Missbrauchsprozess beginnt

Bochum – Dieser Fall hatte über die Bundesgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt: Bei einem Polizeieinsatz im Dezember 2019 wurde ein seit zweieinhalb Jahren vermisster Bub aus Duisburg zufällig in der Wohnung eines Mannes aus Recklinghausen gefunden. Der 15-Jährige hatte sich in einem Schrank versteckt. Heute, Freitag, beginnt am Bochumer Landgericht der Prozess. Die Anklage hat es in sich: Dem 45-Jährigen wird 475-facher sexueller Missbrauch vorgeworfen.