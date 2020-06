Erneuter Rekord: Heißester Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Paris – Der Monat Mai ist 2020 so heiß wie noch nie seit Beginn der weltweiten Wetteraufzeichnungen gewesen. Die globale Durchschnittstemperatur habe 0,63 Grad über der Mai-Durchschnittstemperatur in den Jahren 1981 bis 2010 gelegen, teilte der von der EU betriebene Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels am Freitag mit.