Trächtiger Elefant starb wegen explosiver Ananas: Mann festgenommen

Neu-Delhi – Nachdem in Indien ein trächtiger Elefant wegen einer mit Böllern gefüllten Ananas gestorben ist, ist ein Mann festgenommen worden. Er werde verdächtigt, in den Tod des Tieres verwickelt zu sein, sagte der Waldminister des Bundesstaates Kerala am Freitag, ohne weitere Details zu nennen. Es gebe noch weitere Verdächtige.