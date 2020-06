Amstetten, Young Violets und SV Ried fuhren zum 2. Liga-Restart Siege ein

Wien/Horn/Dornbirn - Die 2. Fußball-Liga hat am Freitag mit den ersten vier Spielen der 20. Runde ihre Saison fortgesetzt. In Geisterspielen kam SKU Amstetten beim 4:0 in Dornbirn zum klarsten Erfolg, auch die Young Violets der Wiener Austria jubelten beim 3:0 über Blau Weiß Linz. Der Tabellen-Vierte Steyr kam beim FAC nicht über torloses Remis hinaus, Horn und Liefering teilten beim 1:1 ebenfalls die Punkte.

Tabellenführer Ried hatte im Abendspiel gegen Lafnitz (20.30/ORF Sport +) noch die Möglichkeit vorzulegen. Verfolger Austria Klagenfurt ist erst am Sonntag (10.30 Uhr) gegen Kapfenberg gefordert.

Der FAC (13.) trotzte im ersten Spiel unter dem früheren Co- und nunmehrigen Interims-Cheftrainer Aleksandar Gitsov Steyr ein Remis ab. Vorwärts-Goalie Bernhard Staudinger gab aber immerhin die gelungene Vertretung für Reinhard Großalber, der aufgrund seiner Tätigkeit als Lehrer nicht für den 29-Mann-Kader nominiert worden war.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Die Young Violets verbesserten sich durch ein klares 3:0 über Blau Weiß Linz auf Rang sechs. Caner Cavlan schockte Blau Weiß Linz und dessen Goalie Nicolas Schmid bei seinem ersten Liga-Saisoneinsatz mit einem platzierten Weitschuss nach vier Minuten. Der Linzer Stammgoalie Ammar Helac, dessen Transfer zur Wiener Austria demnächst vollzogen wird, erlebte auch das 2:0 von Niels Hahn (45.+1) an seiner Heimstätte in spe auf der Ersatzbank sitzend. In der Schlussminute gelang Johannes Handl per Kopf nach einem Eckball noch das 3:0.

In Horn glich Michael Cheukoua kurz vor der Pause (44.) die Gäste-Führung durch Tobias Anselm (35.) aus. Nach Gelb-Rot für Wallison (50.) - der Brasilianer flog im achten Pflichtspiel für Liefering zum zweiten Mal vom Platz - gab Salzburg-Kooperationsspieler Youba Diarra ein Comeback nach seiner Knie-OP. Beide Teams hatten noch gute Möglichkeiten, es blieb aber beim 1:1.

Amstetten feierte beim 4:0 in Dornbirn den höchsten Saisonsieg und den ersten nach fünf sieglosen Partien. David Peham (18.) nach Vorlage von Marcel Canadi und Canadi selbst (42.) sorgten für die 2:0-Führung zur Pause, in die Dornbirn nur noch zu zehnt ging: Lukas Fridrikas flog nach einem rüden Tackling vom Platz (45.+2). Daniel Maderner (65.) und wieder Peham (70./nach Maderner-Assist) legten für die nun neuntplatzierten Niederösterreicher nach. Bei Dornbirn (14.) sah zudem Deniz Mujic in der Schlussphase Gelb-Rot (82.).

Ried gegen Lafnitz 3:1 siegreich

Die SV Ried behält ihren Aufstiegskurs in die Fußball-Bundesliga auch nach der Coronapause bei. Die Oberösterreicher festigten am Freitag ihre Tabellenführung in der 2. Liga mit einem 3:1 (2:0) im Heim-Geisterspiel über SV Lafnitz und liegen dadurch vorerst elf Punkte vor Austria Klagenfurt. Der erste Verfolger ist am Sonntag (10.30) gegen Kapfenberg gefordert.