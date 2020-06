Lenker verlor Bewusstsein: Auto durchbrach Zaun und landete auf Flughafengelände

Innsbruck – Dramatische Szenen spielten sich am Freitagnachmittag im Westen der Landeshauptstadt ab: Gegen 16.20 Uhr verlor ein 79-jähriger Autofahrer auf der Kranebitter Allee am Steuer das Bewusstsein. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und prallte mit dem Pkw einer 56-Jährigen aus dem Bezirk Innsbruck-Land zusammen. Während der Wagen der Frau – sie kam mit dem Schrecken davon – völlig demoliert am Straßenrand liegen blieb, fuhr das Auto des Pensionisten weiter.