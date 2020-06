Freiburg bezwang Gladbach mit 1:0

Freiburg – Borussia Mönchengladbach hat es am Freitag verabsäumt, im Rennen um die Champions-League-Plätze in der deutschen Fußball-Bundesliga vorzulegen. Das Team von Ex-Salzburg-Coach Marco Rose musste sich beim FC Freiburg 0:1 (0:0) geschlagen geben. Nach starker erster Hälfte kassierten Stefan Lainer und Co. das 0:1 durch Joker Nils Petersen (59.), der beim ersten Ballkontakt traf.