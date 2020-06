Gardasee wartet sehnsüchtig auf Touristen: Keine Masken am Strand

Limone sul Garda – Der Tourismusbetrieb am Gardasee in Italien hofft in diesem Jahr trotz Corona auf zahlreiche Urlauber. „Die Besucher können sich hier absolut sicher fühlen. Wir hatten hier nur einen einzigen Corona-Fall“, sagte der Bürgermeister der Kommune Limone sul Garda, Antonio Martinelli, der Deutschen Presse-Agentur. „Unser Ort ist immun.“