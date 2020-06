Ryanair plant Klage in Brüssel wegen "unerlaubter Staatshilfen" für Alitalia

Rom, Dublin – Ryanair-Chef Michael O'Leary attackiert die italienische Regierung, die mit einer Verstaatlichung die Airline Alitalia retten will. "Wir sind bereit, in Brüssel eine Klage einzureichen wegen unerlaubter Staatshilfen zur Rettung Alitalias", kündigte der Chef der Laudamotion-Mutter im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" am Samstag an.