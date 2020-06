WSG Tirol holt einen Punkt in Altach und gibt die Rote Laterne ab

Altach - Die WSG Wattens zeigte nach der 0:5-Restart-Pleite gegen St. Pölten eine Reaktion und holte in Altach ein 1:1-Remis. Im zweiten Spiel der Qualifikationsgruppe brachte Thanos Petsos (51.) die Tiroler in Führung. Jan Zwischenbrugger gelang der Ausgleich (79.) für die Vorarlberger.

Die Hausherren blieben im Finish überlegen, das Siegestor allerdings glückte nicht mehr. Schon am kommenden Dienstag geht es weiter. Altach gastiert im Qualigruppen-Spitzenduell bei der Austria. Die WSG, die die Rote Laterne an die Admira (0:2 Mattersburg) abgab, empfängt Mattersburg.

Der SV Mattersburg hat einmal mehr seine Auswärtsstärke unter Beweis gestellt und sich damit etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga verschafft. Die Burgenländer setzten sich beim FC Admira mit 2:0 durch und haben nun vier Zähler Vorsprung auf das neue Schlusslicht aus Maria Enzersdorf. Die Vorentscheidung in der BSFZ Arena fiel bereits vor der Pause. Andreas Gruber (17.) brachte die Gäste mit einer Direktabnahme in Führung, zudem erzielte Jonathan Scherzer (39.) ein unglückliches Eigentor. Mattersburg ist damit nach dem Auftakt-1:1 gegen Altach in der Qualifikationsgruppe weiter unbesiegt und schaffte in der Tabelle den Sprung auf Rang drei. Für die Admira setzte es auch in der zweiten Partie der zweiten Saisonphase nach dem 0:1 bei der Wiener Austria eine Niederlage.