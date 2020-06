Fehlstart zum Restart: Wacker verlor bei den Juniors Oberösterreich mit 1:2

Pasching - Der FC Wacker Innsbruck hat am Samstag im ersten Auftritt nach der Corona-Pause in der Paschinger Arena gegen den FC Juniors Oberösterreich eine 1:2-Niederlage kassiert. Der Tabellendritte der 2. Liga verlor damit im 20. Spiel zum achten Mal. Die Oberösterreicher verbesserten sich durch den Sieg auf Rang sieben.

Dabei fing das Spiel für den FC Wacker gut an. Nach Vorarbeit von Lukas Hupfauf sorgte der Japaner Atsushi Zaizen für die frühe Führung der Innsbrucker (12.). Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Stefan Meusburger, der Abwehrstratege der Tiroler, sah innerhalb von fünf Minuten (15./20.) zwei Mal Gelb und musste vorzeitig unter die Dusche. In Überzahl drehten die Oberösterreicher noch in der ersten Halbzeit die Partie. Patrick Plojer (28.) und Alexander Michlmayr (45.) sorgten für den 2:1-Pausenstand der Gastgeber. In der zweiten Hälfte blieben die Tore aus. Allerdings verloren die Schwarz-Grünen mit Kapitän Lukas Hupfauf noch einen zweiten Spieler durch Gelb-Rot (67.). (APA/TT.com)