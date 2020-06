Bis zu 5000 Teilnehmer bei Anti-Rassismus-Demo in Innsbruck

Innsbruck – Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis vergangene Woche hat weltweit für Empörung gesorgt, vor allem aber eine Welle der Solidarität im Kampf gegen Rassismus ausgelöst. In zahlreichen Städten gingen Menschen auf die Straßen, um ihre Stimmen gegen Diskriminierung und Polizeigewalt zu erheben.

Nach zwei Großdemonstrationen in Wien am Donnerstag und Freitag versammelten sich am Samstag auch in Innsbruck Tausende Menschen. 500 bis 800 Teilnehmer waren von den Behörden erwartet worden – 3000 bis 5000 Menschen nahmen laut Mitorganisator Mesut Onay von der Alternativen Liste Innsbruck (ALI) schlussendlich an der Kundgebung am Landhausplatz und am anschließenden Demonstrationszug durch die Innenstadt teil. Laut Polizei kamen versammelten sich etwa 4000 Personen am Landhausplatz.

Hier finden Sie erste Bilder der Kundgebung:

Bilder der Anti-Rassismus-Kundgebung am Samstag in Innsbruck 1 von 39 © Fellner © Fellner >

Zehntausende protestieren in deutschen Städten

Am Samstag fanden auch in zahlreichen weiteren Städten weltweit Proteste statt, darunter Graz. In Wien nahmen bereits am Donnerstag rund 50.000 Menschen an einem Protest unter dem Motto "Blacklivesmatter" (Schwarze Leben zählen) teil. Bei einer weiteren Demo am Freitag zogen 8500 Menschen vor die US-Botschaft.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Auch in Deutschland haben am Samstag Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe demonstriert. Afrodeutsche Initiativen hatten in rund 20 Städten zu den Protesten unter dem Motto "Silent Demo" aufgerufen.