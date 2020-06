In der Brexit-Sackgasse: Scheitern der Verhandlungen nicht ausgeschlossen

Brüssel, London – Seit dem 1. Februar ist Großbritannien kein EU-Mitglied mehr. Bis Jahresende bleibt das Vereinigte Königreich aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Die Übergangsphase sollte dazu dienen, die künftigen Beziehungen zu regeln und insbesondere ein Handelsabkommen zu vereinbaren. Doch nach vier Monaten stecken die Verhandlungen fest. Ein Scheitern ist nicht ausgeschlossen.

Die EU-Staaten hatten Großbritannien im Februar eine Freihandelszone ohne Zölle in Aussicht gestellt. Auch in der mittlerweile vierten Verhandlungsrunde habe es aber "keine bedeutenden Fortschritte" gegeben, stellte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag fest. Er warf den Briten sogar vor, von früheren Zusagen wieder abzurücken.