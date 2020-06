Tausende nutzen die Kredit-Stundung: Gesetz vor Verlängerung

Innsbruck, Wien – Die Gefahr in Ver- und Überschuldung zu schlittern, ist in der Corona-Krise massiv gestiegen. Ob in Kurzarbeit oder ohne Job: Die Einnahmen vieler Tiroler sind gesunken, die fixen Ausgaben wie Miete, Kredit- oder Leasing­raten, Strom-, Wasser- und Telefonkosten oder Versicherungszahlungen bleiben aber gleich. Rund 37.200 Menschen sind laut Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) derzeit arbeitslos, 102.000 in Kurzarbeit. Aber gerade für diese Menschen „stellt sich jetzt die Frage: Was bezahle ich, wenn sich nicht alles ausgeht?“, kennt der Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol, Thomas Pachl, die Sorgen der Tiroler in der Krise. Solang und soweit es möglich ist, nützt man normalerweise laut Pachl „die Möglichkeit, das Konto zu überziehen, auch wenn die Zinsen hoch sind“. Gibt es zusätzlich Ausgaben, etwa für Kleidung oder Schulmaterial, „wird das oft mit Ratenkäufen erledigt. Kommen diese Ratenzahlungen dann zu den monatlichen Verpflichtungen und zur bestehenden Kontoüberziehung hinzu, ist das gefährlich“, so Pachl.