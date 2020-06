Motorradfahrer in der Südoststeiermark tödlich verunglückt

Bad Gleichenberg – In der Steiermark ist am Samstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 41-jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark kam mit seiner Vespa im Ortsgebiet Steinbach in einer Rechtskurve zu Sturz und schlitterte auf die linke Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 71-jährigen Südoststeirers.

Bei einem Verkehrsunfall in Wiener Neustadt ist ein Motorradlenker am Samstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Der 22-Jährige war mit seinem Bike ins Schleudern geraten, als er einen Pkw überholt hatte. Anschließend prallte er Polizeiangaben zufolge gegen am Straßenrand befindliche Begrenzungssteine. Der Mann wurde in das Landesklinikum in der Statutarstadt eingeliefert.