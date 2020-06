Umfrage: Zustimmung zu AfD geht in Deutschland weiter zurück

Berlin – Die Zustimmung zur rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) geht in der Coronakrise in Deutschland laut einer Umfrage weiter zurück. Im "Sonntagstrend", den das Institut Kantar wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verschlechtert sich die AfD zum vierten Mal in Folge um einen Punkt und kommt nun auf acht Prozent.