39-Jähriger stürzte drei Meter von Leiter in Ladis: Schwer verletzt

Ladis – Mit schweren Gesichts- und Handverletzungen musste ein 39-jähriger Österreicher am Samstagnachmittag ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er von einer Leiter in Ladis gestürzt war.

Der Mann hatte mit einem Bekannten diverse Handwerksarbeiten in seinem Haus durchgeführt. Gegen 17.50 Uhr wollte er ein Abwasserrohr in einem Schlafzimmer in rund vier Metern Höhe verputzen und lackieren. Dafür stieg er auf eine Aluleiter, die aber plötzlich ins Rutschen geriet.