"Luder"-Sager: Karoline Edtstadler über Geisler empört

Wien – Verfassungsminister Karoline Edtstadler (ÖVP) ist höchst empört über den frauenfeindlichen "Luder"-Sagers ihres Parteikollegen, des Tiroler Vize-Landeshauptmanns Josef Geisler. Über diese Beschimpfung könne man nicht einfach hinweggehen, meinte sie in der ZiB2 des ORF am Sonntag. Explizit nach seinem Rücktritt verlangte sie aber nicht.

"Gewalt gegen Frauen beginnt sehr oft bei Worten", betonte Edtstadler unter Verweis auf die Tötung zweier Frauen in Kärnten am gestrigen Samstag. "Wir haben das jetzt wieder gesehen bei einem Doppelmord, das kommt nicht von heute auf morgen. Keiner wird von heute auf morgen zum Mörder, sondern da geht es ganz früh los, was in der Gesellschaft los ist und wie mann Frauen gegenübertritt." Für sie sei die Sache ein Anlass, dass man sich gesamtgesellschaftlich des Themas wieder intensiv anzunehmen. (APA)