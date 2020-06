Strafprozess zum Abschuss von Flug MH17: Verteidiger wollen mehr Zeit

Das Dossier umfasse inzwischen mehr als 40.000 Seiten, die Vorbereitung sei schwierig, sagte Verteidigerin Sabine ten Doesschate vor den Richtern in dem extra gesicherten Gerichtsgebäude am Amsterdamer Flughafen. Die vier Beschuldigten, drei Russen und ein Ukrainer, waren erneut nicht zum Prozess erschienen.

Die Beschuldigten hatten hohe Funktionen bei den prorussischen Rebellen der Ostukraine. Die Maschine der Malaysia Airlines war im Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über Kriegsgebiet in der Ostukraine mit einer Luftabwehrrakete abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet. Da die meisten Opfer Niederländer waren, findet dort auch der Prozess statt. Der Prozess hatte am 9. März begonnen und war am 23. März vertagt worden. (APA, dpa)