Künftig gilt Mund-Nasenschutz-Pflicht bei Großdemonstrationen

Die Kundgebung #blacklivesmatter am vergangenen Donnerstag in Wien. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd, der in den USA durch die Handlungen eines Polizisten starb, erreichten die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auch Österreich. In Anbetracht der Corona-Pandemie gab es auch Kritik an der Nichteinhaltung von Schutzmaßnahmen.

© HANS PUNZ