Gewinnversprechen war Falle: Tirolerin ging Betrügerin auf den Leim

Schwaz – Ein vermeintlicher Gewinn von 29.000 Euro entpuppte sich für eine 64-jährige Tirolerin als Verlustgeschäft: Telefonisch überbrachte eine Unbekannte der Frau am Montag die frohe Kunde. Für den nächsten Tag wurde die Geldübergabe in einer Bankfiliale in Schwaz vereinbart. Dazu kam es jedoch nicht.