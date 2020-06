Four Seasons Travel – buchen Sie jetzt mit bis zu 30% Nachlass!

mit 15.06.2020, fallen diese Beschränkungen auch Richtung Deutschland und wir starten wieder mit allen Transferklassen Richtung Flughafen München - buchen können Sie diese schon jetzt unter www.tirol-taxi.at

Wir haben bereits die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um auch weiterhin allen unseren 130.000 Passagieren, die jährlich bei uns buchen, ihren sicheren Transfer garantieren zu können.

So ist es für uns selbstverständlich, dass alle unsere Fahrzeuge nach jeder Fahrt nicht nur gereinigt, sondern auch desinfiziert werden. Zusätzlich steht ein Handdesinfektionsmittel für alle Fahrgäste an Bord bereit.

Wir buchen vorläufig pro Sitzreihe max. 2 Passagiere, somit sitzen in der günstigen Economy Class bis auf weiteres max. 5 statt der sonst üblichen 8 Passagiere. Und keine Angst, Babyelefanten gibt es bei uns maximal im Kofferraum!

Sowohl Ihr Chauffeur als auch Ihre Mitreisenden tragen während des gesamten Transfers einen Mund-Nasenschutz (bitte vergessen Sie nicht, diesen selbst mitzubringen). Beim Ein- und Ausladen Ihres Gepäcks trägt unser Chauffeur Handschuhe.

Unsere Mini Shuttlebusse bieten einen klaren Vorteil gegenüber normalen Pkws und überfüllten Fernbussen. Der extrem große und überhohe Innenraum garantiert Ihnen ein weit freundlicheren und hygienischeren Reisekomfort.

Wir halten uns strikt an die seitens der Behörden vorgegebenen Maßnahmen, da Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter für uns oberste Priorität haben. Dabei setzen wir auch auf Ihre Eigenverantwortung und aktive Mithilfe um diese Vorgaben so positiv wie möglich umsetzen zu können.

Um unseren Kunden einen Neustart in Ihren wohlverdienten Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir darüber hinaus auch zusätzlich unsere Preise ab 2 Personen in der Economy Class bis auf weiteres leicht gesenkt. Weiterhin reisen unsere jungen Gäste zwischen 0-14 Jahren mit 50% Ermäßigung; ein passender Kindersitz wird von uns kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wir rechnen mit einem deutlich höherem Ansturm auf Privattransfers, – nicht nur wie bisher üblich vorwiegend von Geschäftsreisenden –, sondern verstärkt auch von Familien: „Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, habe ich scharf kalkuliert und biete unsere Private Class, in der Ihre Privatsphäre garantiert ist, um bis zu 30% ermäßigt an. So reisen Sie ohne andere Passagiere, ohne Wartezeit und ohne Stopps zu einem unschlagbar günstigen Preis“, sagt, Oliver Dold, Geschäftsführer Four Seasons Travel.

Ihr Komfortabler Buchungsservice. Als Fahrgast von Four Seasons Travel buchen Sie Ihr Shuttle am besten bequem von zu Hause aus oder auf Ihrem Mobiltelefon unter www.tirol-taxi.at.

Mit unserem Bonusprogramm „my-transfer“, können Sie online Ihren persönlichen Account anlegen, wertvolle Transferpunkte sammeln und somit noch mehr Geld sparen, an unseren Gewinnspielen teilnehmen und nützliche Tipps und Infos für Ihre nächste Reise erhalten. Lehrlinge, Schüler und Studenten aus Tirol können hier außerdem unsere BUDGET Class mit 50% Ermäßigung buchen!

Bei Ihrer Familienpass-Buchung, die Sie ausschließlich online unter www.tirol-taxi.at abschließen können, erhalten Sie unter Angabe Ihrer Familienpassnummer eine Sonderermäßigung.

Selbstverständlich können Sie Ihren Transfer auch in jedem guten Reisebüro oder bei uns in der Buchungszentrale unter Tel. +43 (0) 512 /58 41 57 buchen. Qualitätsmerkmale. Pünktlich zur vereinbarten Abholzeit (diese wird am Tag vor der Abreise per SMS am Handy bekannt gegeben) erwartet Sie das Four-Seasons-Shuttle vor Ihrer Haustüre und bringt Sie direkt zu Ihrem Abfluggate. Sie sparen wertvolle Zeit vor dem Check-in und beginnen in Ruhe Ihren Urlaub.

Wir freuen uns, Sie endlich wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Buchen Sie nicht die Masse, sondern Ihren Tiroler Transfer mit Klasse!

Ihre Transferklasse – Passen Sie unseren Service Ihren Bedürfnissen an

Economy Class – Ihr fixer Platz im Shuttle

In unserer Economy Class buchen Sie die günstigste Verbindung zum Flughafen Ihrer Wahl. Sie buchen einen garantierten Sitzplatz zum Fixpreis in einem unserer Transferbusse. Ihre maximale Wartezeit am Flughafen beträgt 60 Minuten, es kann mehrere Stopps auf der Fahrt geben.

© Four Seasons Travel

Private Class - jetzt minus 30% !

Privatsphäre garantiert – Sie und bis zu 7 Begleitpersonen bleiben ganz exklusiv. Sie werden am Flughafen mit Namensschild empfangen und reisen zügig ans Ziel – schnell und komfortabel in unseren Minibussen, ohne Wartezeit am Flughafen, ohne weitere Stopps. Natürlich auch für Einzelreisende buchbar!

© Four Seasons Travel

First Class – ein Hauch von Luxus

Entspannung pur – Ihr Chauffeur empfängt Sie nach dem Zoll direkt beim Ankunftsgate mit einem Namensschild und begleitet Sie zur bereitstehenden Luxuslimousine. Sie reisen in bequemsten Sitzen zügig und stilvoll zu Ihrem Ziel – natürlich ohne weitere Stopps.