Vor 25 Jahren schrieb Muster Sportgeschichte

Paris –Dominic Thiem ist ihm mit drei Grand-Slam-Finalen (zwei in Roland Garros sowie 2020 bei den Australian Open) schon sehr nahe gekommen: Noch ist aber Thomas Muster ein Vierteljahrhundert nach seinem Triumph bei den French Open der einzige Österreicher, der einen Einzel-Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert hat. Die Sternstunde des Steirers jährt sich heute zum 25. Mal.

2020 ist der 11. Juni zu Fronleichnam, doch damals war dieser Erfolg ein Feiertag für den österreichischen Sport. Um 17.22 Uhr MESZ verkündete der Schiedsrichter an jenem 11. Juni 1995 „Spiel, Satz und Sieg Muster“ und Thomas Muster war das Husarenstück bei den French Open gelungen. Nach dem 7:5,6:2,6:4-Erfolg über den als Nummer sechs gesetzten US-Amerikaner Michael Chang war allen Beteiligten bewusst: Hier wurde österreichische Sportgeschichte geschrieben. Für Muster war es im Stade Roland Garros sein größter Sieg, es sollte bei am Ende 44 Turniertiteln sein einziger Grand-Slam-Triumph bleiben.

Insgesamt sechs Wochen als Nummer eins

Das Jahr 1995 blieb aber auch aus anderen Gründen ein herausragendes in der Karriere des Leibnitzers: Insgesamt zwölf ATP-Titel holte Muster in diesem Jahr und schuf damit die Grundlage für den nächsten Meilenstein für Österreichs Sport: Am 12. Februar 1996 erklomm Muster, mitten in der auf Montag vertagten „Verlängerung“ des Davis Cups in Johannesburg, für insgesamt sechs Wochen Platz eins im ATP-Ranking.

Den Moment des Triumphes in Paris hat Muster in lebhafter Erinnerung. „Es ist wie ein Film, der abläuft. Es ist wie im Zeitraffer von der Kindheit weg bis dorthin“, erklärte der mittlerweile 52-jährige Steirer am Montagabend auf ServusTV. „Der Druck, der abfällt – es ist eine unbeschreibliche Situation, wenn so ein Traum in Erfüllung geht.“

Zu seinem Nachfolger ist längst Dominic Thiem auserkoren. Am vergangenen Sonntag hätte der Roland-Garros-Champion 2020 gekürt werden sollen, doch die Coronavirus-Pandemie hat den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Thiem wäre auch dieses Jahr erster Herausforderer des bisher schon zwölfmal an der Seine siegreichen Sandplatz-Königs Rafael Nadal gewesen. Der 26-jährige Weltranglisten-Dritte aus Lichtenwörth hat jedenfalls das Zeug dazu, den „Coupe des Mousquetaires“ als zweiter rot-weiß-roter Spieler zu holen – möglicherweise noch in diesem Jahr, sollte Roland Garros tatsächlich nachgetragen werden.

„Ich war wie eine Geisel, der Matchball wie die Befreiung"

Unabhängig davon sind die sportlichen Heldentaten von Thomas Muster unvergessen. Für Muster selbst ist der Blick zurück eigentlich eher unüblich. „Das Leben geht weiter und ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt“, meinte er einmal.