Tormann-Handschuhe an den Nagel gehängt: Mit „Hörti" geht ein Großer

Innsbruck – Es gibt noch Typen, die fehlen. Und wer in den vergangenen Tagen einen Blick auf das Training bei Regionalligist Reichenau erhaschte, vermisste den „Hörti“. Jenen 32-jährigen Matthias Hörtnagl , der mit 15 Jahren zu den Rotschwarzen gekommen war, dort mit 16 debütierte, drei Meistertitel in der Tiroler Liga und einen TFV-Cupsieg gefeiert hat. Das hat schon einen Hauch von Legendenstatus.

Die Corona-Pause und dass vielleicht auch im Herbst noch nicht gespielt werden kann, bestärkte den Krankenkassa-Angestellten in seinen Gedanken: „Ich mache jetzt die Abendschule mit Matura nach. Davon spreche ich seit Jahren. Ich will mir für die Zukunft alle Chancen offen lassen. Die Bildung genießt jetzt einen höheren Stellenwert“, sagt einer der verlässlichsten Tiroler Amateur-Toptorhüter der vergangenen Jahre. Ob der Südtiroler Julian Torggler in seine Fußstapfen treten kann, wird sich weisen.