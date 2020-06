Das WSG-Lazarett wird immer größer: „Ein Unglück kommt selten alleine“

Wattens – In den englischen Bundesliga-Wochen gilt das Zitat „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ noch mehr. Viel Zeit, das 1:1 gegen Mattersburg aufzuarbeiten, bleibt der WSG Tirol nicht. Schon am Freitag geht es im Bus Richtung Camp in Linda­brunn, von wo aus man den Auswärts-Doppelpack bei der Admira (Samstag) und der Austria (16.6.) in Angriff nehmen wird.