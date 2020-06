MotoGP macht wie Formel 1 gleich zweimal Station in Österreich

Spielberg – Der Red Bull Ring wird gut ein Monat nach der Durchführung zweier Formel-1-WM-Rennen zum Austragungsort von zwei Motorrad-WM-Bewerben. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Rennkalender hervorgeht, steigt in Spielberg vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung am 16. August der "Grand Prix von Österreich" und am 23. August der "Grand Prix der Steiermark".

Dabei handelt es sich um das vierte und fünfte von momentan 13 fixierten Saison-Rennen. Der Auftakt erfolgt am 19. Juli in Jerez, wo ebenfalls ein Doppel-Event geplant ist. Weitere Stationen sind Brünn (9. August), Misano (13. und 20. September), Barcelona (27. September), Le Mans (11. Oktober), Aragon (18. und 25. Oktober) und Valencia (8. und 15. November). Zudem sind bis zu vier weitere Rennen in Übersee möglich. Die Saison muss spätestens am 13. Dezember beendet sein und dürfte eben maximal 17 Veranstaltungen umfassen.

Rennen in den USA, Argentinien, Thailand und Malaysia stehen ohne Termin auf der Warteliste. Ob diese Bewerbe ausgetragen werden können, soll bis spätestens 31. Juli entschieden werden. In der Moto-GP-Kategorie hat heuer wegen der Coronavirus-Pandemie noch kein Rennen stattgefunden. In der Moto2- und Moto3-Klasse wurde Anfang März beim Saisonstart in Katar gefahren.

Zuschauer in Spielberg sind vorerst kein Thema

Für die Durchführung der Grand Prix in Europa ist derzeit kein Publikum vorgesehen. Gemeinsam mit den Ticket-Partnern informiert das Projekt Spielberg alle Karten-Besitzer rechtzeitig über die Möglichkeiten eines "Ticket Refund" oder eines "Ticket Swap" für das kommende Jahr.

