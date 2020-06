Tiroler Veranstaltungstechniker: „Der Frust in der Eventbranche ist enorm“

Insgesamt sind in Österreich etwa 140.000 im Veranstaltungssektor arbeitende Personen von den Maßnahmen der Regierung betroffen. Der Frust in der gesamten Branche steigt von Tag zu Tag. Während es in Gastronomie, Hotels und einigen Kulturbetrieben wieder leicht aufwärts geht, hat sich bei der Buchungslage für Events trotz der Lockerungen kaum etwas getan. „Die neuen Bestimmungen ändern unsere Situation nicht“, so Hosch. „Wir gehen davon aus, dass bis ins Jahr 2021 hinein keine Großveranstaltungen stattfinden werden.“