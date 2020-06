Sekundenschlaf auf der A12: 75-Jähriger stürzte in Straßengraben

Langkampfen – Sekundenschlaf wurde am frühen Donnerstagabend einem 75-jährigen Autofahrer in Langkampfen zum Verhängnis. Der Mann war kurz nach 19 Uhr auf der Inntalautobahn A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, wie die Polizei berichtet. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte entlang einer Böschung, bevor der Wagen im Straßengraben stehen blieb. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Lenker ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.