Die EM-Medaille bekommt Niedermayr noch mit der Post

Innsbruck – Eine Europameisterschaft mit über 1200 Teilnehmern – in Corona-Zeiten undenkbar. Nicht so im Taekwondo. Der europäische Verband schrieb seine offene Meisterschaft im Poomsae (Formenlauf) online aus. Der Zulauf für die Bewerbe im Mai war enorm: Aus den USA, Viet­nam, Korea, Thailand, dem Iran – aus 75 Ländern meldeten sich Aktive an.