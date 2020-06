Am 22. Juni „geht’s los": Flughafen Innsbruck nimmt Betrieb wieder auf

Innsbruck - Seit dem 23. März war der Flughafen Innsbruck aufgrund der Coronakrise geschlossen. Nach rund 90 Tagen ohne regulären Flugbetrieb soll es nun am 22. Juni wieder losgehen, teilte der Flughafen am Freitag mit.

„Auch wenn es in den ersten Tagen und Wochen nur wenige Flugbewegungen geben wird, so freut es uns doch sehr, dass es ab 22. Juni für unsere Passagiere wieder Flugangebote ab Innsbruck gibt“, so der stellvertretende Flughafendirektor Patrick Dierich.