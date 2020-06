Kindesmissbrauch im Livestream verfolgt: Tiroler (45) festgenommen

Innsbruck – Ein 45-jähriger Tiroler steht im Verdacht, sexuelle Missbrauchshandlungen an Kindern via Livestreaming aus den Philippinen konsumiert zu haben. Zudem sollen auf seinem Laptop auch Dateien mit Kindesmissbrauch gefunden worden sein. Der Mann wurde festgenommen, teilte das Bundeskriminalamt in einer Aussendung mit. Der Verdächtige zeige sich geständig.