Abstiegs-Duell gegen die Admira ist bei der WSG Tirol Chefsache

Wattens – Auf dem Trainingsplatz wird man Thomas Silberberger im Saisonfinale nicht mehr sehen. Zu schwer ist die Fußverletzung des WSG-Trainers nach seinem Motorradunfall. Aber schon morgen gibt der Chef beim Abstiegsduell bei der Admira wieder den Ton an: „Bei diesem engen Kalender ist hauptsächliche Regeneration angesagt. Da fällt es nicht so ins Gewicht, wenn ich nicht auf dem Platz stehe. Aber die Besprechung in der Kabine, die taktische Ausrichtung und die Gegneranalyse mache ich natürlich.“ Also humpelt der „Silbi“ am Freitag auf Krücken in den WSG-Bus, sitzt beim Abschlusstraining in der Südstadt auf der Outlinie und wird seine Truppe gegen die ebenfalls mitten im Abstiegskampf steckenden Niederösterreicher motivieren.