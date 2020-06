HSV blieb durch späten Sieg im Rennen um den Aufstieg, Bielefeld nur 0:0

Dresden – Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Fußball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg eingefahren. Die Hamburger kamen am Freitagabend bei Schlusslicht Dynamo Dresden zu einem spät herausgeschossenen 1:0-Sieg und kletterten auf Rang zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld, der in Sandhausen nicht über ein 0:0 hinauskam, beträgt fünf Punkte.

Hamburgs Aufstiegsrivale VfB Stuttgart gastiert erst am Sonntag in Karlsruhe. Drei Runden sind danach noch ausständig. Die Stuttgarter liegen bei einem Spiel weniger einen Punkt hinter dem HSV, den der Finne Joel Pohjanpalo in der Schlussphase erlöste (84.). Dresden-Legionär Sascha Horvath hatte sich in der Entstehung des Treffers überrumpeln lassen. Für sein Team wird es im Kampf um den Klassenerhalt immer enger.