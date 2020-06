62-Jähriger bei Arbeitsunfall in Gerlos schwer verletzt

Gerlos – Am Freitag wurde ein 62-Jähriger bei einm Arbeitsunfall in Gerlos schwer verletzt. Der Mann wollte einen Heukreisler an der Hydraulikvorrichtung einer Arbeitsmaschine anbringen. Als er die Arbeitsmaschine startete, setzte sie sich diese in Bewegung, wodurch der Mann mit dem Fuß unter die Zwillingsräder der Maschine geriet und sich schwer verletzte.