RB Leipzig nach Sieg in Hoffenheim weiter auf Champions-League-Kurs

Sinsheim – RB Leipzig fuhr im Kampf um die Champions-League-Plätze in der deutschen Bundesliga am Freitag einen wichtigen Sieg bei 1899 Hoffenheim ein. Die Leipziger setzten sich bei der ersten Rückkehr ihres Trainers Julian Nagelsmann an seine frühere Wirkungsstätte mit 2:0 (2:0) durch. Die Entscheidung brachte ein Doppelschlag des Spaniers Dani Olmo (9., 11.).