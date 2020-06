Paragleiter (26) landete in Walchsee in Baum: aus 30 Metern Höhe geborgen

Kössen/Walchsee – Ein Paragleiter ist am Freitagnachmittag in Walchsee in einem Baum gelandet. Die Bergrettung Kufstein barg den 26-Jährigen aus 30 Metern Höhe – unverletzt.

Der Einheimische hatte seinen Rundflug gegen 16 Uhr am Unterberg in Kössen gestartet. Als er plötzlich in Turbulenzen geriet, klappte der Schirm seitlich ein. Der Pilot aktivierte den Notschirm und versuchte, in einem steilen Waldstück in Walchsee notzulanden. Dabei blieb der Paragleiter an einer Fichte hängen. Ein Zeuge rief daraufhin die Rettung. (TT.com)