Leiter brach: Mann erlitt in Maurach schwere Kopfverletzungen

Maurach – Ein 57-Jähriger ist am Samstag beim Baumschneiden in Maurach schwer verletzt worden. Der Mann stellte kurz vor Mittag eine Aluleiter auf die asphaltierte Gemeindestraße und kletterte hinauf, um in etwa vier Metern Höhe einen Ast abzuschneiden. Dabei riss das Sicherungsspannseil aus dem Alurahmen, die Leiterschenkel rutschten auseinander und die Leiter brach ein.