Radfahrerin kam bei Bremsmanöver in Schattwald zu Sturz

Schattwald – Eine Mountainbikerin ist am Samstag in Schattwald zu Sturz gekommen. Die 30-Jährige fuhr gegen 13.15 Uhr auf einer asphaltierten Straße, als sie an eine Kreuzung anhalten wollte. Dabei betätigte die Frau die Vorderbremse zu stark und stürzte nach vorne über den Lenker.