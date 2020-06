Alpinisten aus Klettersteig in Galtür geborgen

Galtür – Die Rettungskräfte wurden am Samstag zu einem Einsatz am Klettersteig gerufen. Eine 22-Jährige und ihr 28-jähriger Begleiter waren am Weg zur 2671 Meter hohen Ballunspitze unterwegs, als sie etwa 70 Meter unterhalb des Gipfels wegen Schnees am versicherten Drahtseil nicht mehr weiter kamen.