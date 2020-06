Wacker siegte bei Geisterspiel-Premiere im Tivoli gegen Blau-Weiß Linz

Innsbruck – Der FC Wacker Innsbruck feierte am Sonntag den nächsten Sieg in der 2. Liga. Nach dem Last-Minute-Auswärtserfolg gegen Amstetten (3:2) unter der Woche gelang der Grumser-Elf am Sonntag zuhause gegen Blau-Weiß Linz ein 2:0.

Atsushi Zaizen (42.) und Murat Satin (80.) per Elfmeter trugen sich für die Schwarzgrünen beim ersten Geisterspiel nach der Corona-Pause im Tivoli in die Schützenliste ein. Alexander Joppich sah in der Schlussminute Gelb-Rot und fehlt daher kommende Woche gegen den GAK. Insgesamt zückte Schiedsrichter Ouschan gleich neunmal Gelb und einmal Gelb-Rot.

In der Tabelle rangiert der FC Wacker weiterhin auf Platz drei mit vier Zählern Vorsprung auf Vorwärts Steyr.

Die Niederlage der SV Ried am Mittwoch gegen den GAK hat kurzfristig keine Spuren hinterlassen. Mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen Zweitliga-Schlusslicht Kapfenberg haben die Innviertler die Verhältnisse am Sonntag wieder gerade gerückt. Nach dem 16. Saisonsieg steht Ried in der Tabelle weiter souverän vor Austria Klagenfurt.

Jefte Betancor (28.), Marco Grüll (37., 46.), Stefan Nutz (69./Elfmeter) und Bernd Gschweidl (88.) trugen sich für Ried in die Torschützenliste ein.