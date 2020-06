E-Bike-Fahrer blieb in Jenbach an Hundeleine hängen und stürzte

Jenbach – Ein Hund und ein Radler wurden bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Jenbach verletzt, berichtet die Polizei. Kurz nach 14 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Gleichzeitig ging eine 28-Jährige dort mit ihrem Hund spazieren, sie lief in die entgegengesetzte Richtung. Obwohl der Hund angeleint war, konnte die Frau nicht verhindern, dass er unmittelbar vor dem Radler den Weg überquerte. Der 64-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und blieb an der Hundeleine hängen.