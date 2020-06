Katze durch Luftdruckgewehr schwer verletzt: Imster Polizei sucht Zeugen

Imst – Einen traurigen Fund machte am Sonntagnachmittag ein Passant in der Imster Langgasse. Der Mann entdeckte gegen 14.30 Uhr eine schwer verletzte Katze und brachte sie in eine Tierklinik. Dort stellte sich heraus, dass das Tier mit einem Luftdruckgewehr angeschossen worden war, berichtet die Polizei.