33 Biker verstießen im Außerfern gegen die Motorrad-Fahrverbote

Die Bezirkspolizeikommanden Reutte und Imst sowie die Landesverkehrsabteilung führten am verlängerten Wochenende stichprobenartig, zum Teil aber auch schwerpunktmäßig insgesamt 1376 Überprüfungen an Motorrädern durch, berichtet das Land in einer Aussendung. Davon seien insgesamt 33 über dem erlaubten Wert gelegen, so LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Von zusätzlich 35 verdächtigen Motorrädern, die mit einem geeichten Lärmmessgerät überprüft wurden, seien zwei Maschinen im Vergleich zu den in den Fahrzeugpapieren angegebenen Werten zu laut gewesen.