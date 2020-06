Totes Baby in Kühltruhe: Deutsche Polizei ermittelt gegen Mutter

Lichtenstein – In einer Kühltruhe im Keller eines Mehrfamilienhauses in Lichtenstein in Baden-Württemberg ist ein totes Neugeborenes gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Aussetzung mit Todesfolge gegen die 46 Jahre alte Mutter des Mädchens, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Demnach hatte der Ehemann der Frau die Leiche bereits am 7. Juni in seiner Kühltruhe gefunden und die Polizei alarmiert.